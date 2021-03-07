Первая партия бензина из Беларуси поставлена в Россию. Фото: pixabay

Первые 3,5 тысячи тонн бензина из Беларуси поступили 7 марта в Ленинградскую область для перевалки через порт Усть-Луга. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Топливо пришло с Мозырского завода, причем на две недели раньше даты, которая планировалась в графике. До конца дня ожидается еще одна партия.

– Порт в Усть-Луге определен межправительственным соглашением России и Беларуси как основная точка доставки так называемых белых нефтепродуктов, – цитирует пресс-службу агентство «РИА Новости».

Бензин из Беларуси будет накапливать терминал «Портэнерго». По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, портовые мощности готовы к приему нефтяного транзита из соседней страны.

Напомним, что стороны заключили межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские морские порты на Балтике 19 февраля.

Согласно документу, в 2021-2023 годах предприятия Беларуси направят транзитом более 9,8 миллиона тонн мазута, бензина и масла.

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Оно будет действовать до 31 декабря 2023-го года (подробности).