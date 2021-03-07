Лекарство от коронавируса показало многообещающие результаты во время исследований

Экспериментальные таблетки от коронавируса показали эффективность. Фото: pixabay

Экспериментальный препарат от COVID-19 показал положительный результат во время предварительного исследования, сообщает The Wall Street Journal.

Средство создано американскими фармацевтическими компаниями Ridgeback Biotherapeutics LP и Merck и представляет собой таблетки.

Это лекарство смогло серьезно ослабить симптомы коронавируса у добровольцев в течение пяти дней тестовых испытаний. Разработчики назвали эти результаты многообещающими.

Препарат пройдет дальнейшие исследования, и если впоследствии он будет давать положительный результат, то станет первым пероральным средством для лечения COVID-19. Его можно будет использовать для лечения дома.

Таблетки называются мольнупиравир (molnupiravir). Они атакуют не спайковый белок вируса, как другие противовирусные средства, а ту часть вируса, благодаря которой он распространяться в организме.

Мольнупиравир прошел вторую стадию испытаний, в них участвовали 182 пациента с положительным результатом теста на коронавирус. Они лечились дома, принимая средство дважды в день. Спустя пять дней тесты дали отрицательный результат у всех, кто принимал препарат.

Третья стадия исследований пройдет до конца март, тогда станет понятно, помогает ли мольнупиравир лечить коронавирус.

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