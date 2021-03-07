В Белгидромете прокомментировали информацию о радиационной обстановке возле БелАЭС

Белгидромет прокомментировал информацию о радиационном фоне в районе АЭС Фото: Павел МАРТИНЧИК

Превышений уровней мощности дозы гамма-излучения в районе Белорусской АЭС не зафиксировано. Об этом сообщила пресс-служба Белгидромета, комментируя появившиеся в воскресенье в нескольких Telegram-каналах данные о том, будто изменился радиационный фон в населенных пунктах Гродненской области, где находится атомная электростанция.

«Белгидромет сообщает, что 7 марта превышений уровней мощности дозы гамма-излучения на сети пунктов наблюдений радиационного мониторинга Белгидромета не зафиксировано», – сказано в сообщении.

Там добавили, что по данным автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО), расположенной в районе БелАЭС, уровни мощности дозы гамма-излучения находятся в диапазоне от 0,04 до 0,11 мкЗв/ч.

В Белгидромете подчеркнули, что каждый день измеряются уровни мощности дозы гамма-излучения на сети, состоящей из 41 стационарного пункта наблюдений. Информация о радиационной обстановке публикуется на сайте Белгидромета.

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