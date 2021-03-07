На втором энергоблоке БелАЭС начали загрузку имитаторов тепловыделяющих сборок в корпус реактора Фото: Павел МАРТИНЧИК

Первый имитатор тепловыделяющей сборки (ТВС) загружен в корпус реактора второго энергоблока БелАЭС. Об этом сообщил Telegram-канал Министерства энергетики. Первый имитатор загрузили 7 марта в 19.31, а всего их будет 163.

«Имитаторы ТВС являются точной копией тепловыделяющих сборок, полностью повторяя их конструкцию. Они используются вместо штатных ТВС в период пусконаладочных работ для проверки реакторной установки на соответствие проектным характеристикам и требованиям безопасности», – говорится в сообщении.

Добавим, что БелАЭС строят по российскому проекту в Островце. У станции два реактора, первый энергоблок уже запустили. Там продолжаются регламентные работы и испытания в ходе этапа опытно-промышленной эксплуатации.

Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.

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