Белорус Недосеков выиграл золотую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении. Фото: bfla.eu

Белорусский прыгун Максим Недосеков в последний день чемпионата Европы в помещении завоевал золотую медаль в прыжках в высоту. Об этом сообщается на сайте Белорусской федерации легкой атлетики. Турнир проходил в польском городе Торунь.

Свое выступление спортсмен начал на отметке 2 м 19 см, которую покорил с первой попытки. В заключительной попытке представитель Витебской области показал результат 2 м 37 см. Это личный и национальный рекорд в этой дисциплине.

Вторым стал итальянский легкоатлет Джанмарко Тамбери с результатом 2 м 35 см. Бронзовая медаль досталась бельгийцу Томасу Кармою (у него показатель 2 м 26 см).

– Мне очень нравится арена в Торуне. На старте сезона здесь я уже переписал свой личный рекорд в помещении. Мне нравится игра с высотами, она делаем меня злее и заставляет прыгать еще лучше. Вот почему я сделал это после неудачи на 2.35. На 2.40 мои попытки не были такими хорошими, но я хотел попробовать себя на этой отметке, – сказал после победы Недосеков.

Также на этом чемпионате белорусы завоевали еще одну медаль. Ранее Ирина Жук выиграла бронзовую награду в прыжках с шестом.