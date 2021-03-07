Врач объяснил, как сжечь жир без особых усилий

Врач рассказал, что полезнее для похудения: обычная или скандинавская ходьба. Фото: pixabay

Избавиться от лишнего веса можно при помощи ходьбы, если выполнять ее правильно. Такое заявление сделал врач-диетолог Алексей Ковальков на своем YouTube-канале.

По словам медика, ходить нужно с определенной частотой пульса, ведь именно этот показатель говорит, что происходит выброс адреналина, который помогает сжигать жир. Врач подчеркнул, что в избавлении от жира помогает и скандинавская ходьба, но она больше подходит пожилым.

– Если Вам нравится ходить с палками, ходите с палками. Никакой разницы особо нет, – уточнил специалист.

При этом, по словам медика, во время ходьбы с палками нельзя набрать достаточную скорость, чтобы адреналин начал вырабатываться в том объеме, который нужен для похудения.

Врач добавил, что палки нужны пожилым людям, чтобы не упасть во время ходьбы.

– Для пожилых людей – просто ходьба, и там не надо гнать, чтобы выработался адреналин, – добавил диетолог.

Он также уточнил, что подобрать опеределенный ритм ходьбы поможет специалист, поэтому следует обращаться за консультацией к врачу.

Читайте также:

Врач рассказал, как избавиться от жира на животе

По словам медика, отказаться от сахара недостаточно, нужно изменить еще несколько привычек (подробности).