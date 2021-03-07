Латушко высказал мнение о том, чего боится режим Лукашенко. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко прокомментировал информацию об объединении стачкомов трех крупных заводов в Беларуси.

– Забастовка – это то, чего боится режим Лукашенко. Отсюда и постоянное давление и репрессии на заводчан, угрозы и увольнения, – высказал мнение Латушко.

Он добавил, что чем сильнее будет забастовочное движение, тем безопаснее оно будет для участников, а также поможет быстрее добиться общей цели.

Кроме того, Латушко назвал заводчан большой силой.

– Заводчане в Жодино, Солигорске, Минске, Новополоцке, Гродно и других городах вызывали на разговор руководителей предприятий, мэров, и требовали соблюдения своих прав. Работники многих предприятий поддержали народные требования и в октябре, – напомнил он, как сотрудники предприятий боролись за свои права во время протестов после президентских выборов.

Напомним, что 5 марта о своем объединении сообщили стачкомы «Гродно Азота», новополоцкого «Нафтана» и Белорусского металлургического завода. Участники стачкомов полагают, что это поможет сделать работу более слаженное, а забастовочное движение скорее добьется своей общей цели. Латушко в свою очередь отметил, что поддерживает такой шаг стачкомов.

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