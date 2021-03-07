Беларусь запустит промышленное производство вакцины «Спутник V» в конце марта

Беларусь начнет промышленное производство вакцины от коронавируса
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Производство вакцины от коронавируса «Спутник V» в промышленных объемах в Беларуси начнется в конце марта. О таких планах рассказал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Чередниченко в программе «Контуры» в эфире ОНТ.
– 26 февраля выпущена первая партия – 15 тысяч ампул, которые сейчас в институте им. Гамалеи (Россия) проходят экспертизу на устойчивость, эффективность и т.д. И с 30-31 марта мы уже начнем производить вакцину. По плану – 500 тысяч доз ежемесячно. Это довольно большие объемы, – заявил Чередниченко.
Он добавил, что главная задача – обеспечить белорусский рынок.
– В первую очередь, речь идет о вакцинации населения нашей страны. Когда появится возможность для экспорта вакцины – будем поставлять ее за рубеж. В частности, это предусмотрено договором, – сказал чиновник.
Напомним, что массовая вакцинация в Беларуси, по данным Минздрава, начнется с апреля.
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