Богдан рассказала, можно ли повторно заразиться коронавирусом. Фото: СТВ

Первый заместитель министра здравоохранения, председатель белорусского союза женщин Елена Богдан в эфире телеканала СТВ рассказала, можно ли повторно заразиться коронавирусом.

- Да, повторное заболевание возможно. И если летом, когда мы только выходили их первой волны, не предполагали, что могут быть повторные случаи заражения COVID-19, так как видели, что у пациентов сохраняется иммунитет. То позже, наблюдая за теми пациентами, которые стали донорами коронавирусной плазмы, мы заметили, что иммунитет уходит. На фоне снижения иммунитета, отсутствия антител стали появляться повторные случаи заражения коронавирусом. И протекали они по-разному: у кого-то бессимптомно и легко, а у кого-то гораздо тяжелее, чем в первый раз, - отметила Богдан.

На вопрос о том, будет ли третья волна коронавируса, первый заместитель министра здравоохранения сказала, что на данный момент существует много прогнозов.

- На сегодняшний день очень много прогнозов. В том числе и ВОЗ, и мирового научного сообщества эпидемиологов. Кто-то прогнозирует третью волну COVID-19, а кто-то говорит, что вирус встроится в вирусную систему всего мира и будет периодически приходить, как грипп. Возможно, третья волна будет, - заявила Богдан.

По словам Богдан, что касается мутаций коронавируса (а их на данный момент выявлено много), то это вполне нормально.

- Мутаций коронавируса уже выявлено много. Любой вирус живет довольно мало, поэтому у него часто происходят мутации. Очень важно провести сейчас иммунизацию населения, - подытожила Богдан.

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