Первый энергоблок БелАЭС 8 марта был включен в сеть. Фото: телеграм-канал Минэнерго

Первый энергоблок Белорусской АЭС в Островце в понедельник, 8 марта, был включен в сеть. Об этом сообщили в телеграм-канале Минэнерго.

- После выполнения регламентных работ, которые были предусмотрены этапом опытно-промышленной эксплуатации, 8 марта в 02.14 первый блок БелАЭС был включен в сеть, - сообщили в Минэнерго.

В ведомстве добавили, что на данный момент идет повышение уровня мощности реакторной установки.

- В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, на первом энергоблоке БелАЭС будут продолжены испытания систем и оборудования, а также регламентные работы. На данный момент из 394 запланированных испытаний данного этапа уже успешно завершены 259, - отметили в Минэнерго.

Напомним, что первый энергоблок БелАЭС был отключен от сети 20 февраля.

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