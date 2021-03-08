Казакевич заявил, что с августа 2020 года в Беларуси было совершено более 2,5 тысяч преступлений, связанных с протестной активностью. Фото: БелТА

Заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич в эфире программы «Панорама» на «Беларусь-1» рассказал, что с августа 2020 года было зафиксировано более 2,5 тысяч преступлений, связанных с протестной активностью.

- Если мы говорим о тех преступлениях, которые связаны с протестной активностью, то с августа 2020 года их насчитывается уже более 2,5 тысяч. И здесь не только массовые беспорядки, но и умышленное уничтожение или же повреждение имущества, хулиганство, оскорбление, угрозы, клевета и другой. Уже в более 800 случаях были установлены лица, которые причастны к так называемым протестным преступлениям, - заявил Казакевич.

Он добавил, что в отношении сотрудников милиции было совершено более тысячи преступлений.

- Подавляющее большинство – преступления, которые были совершены с использованием интернета. Знаете, очень удобно сидеть на диване и, пользуясь иллюзией анонимности, в каком-либо мессенджере писать оскорбления или угрозы. Мы себе поставили задачу и честно и открыто сказали об этом нашим гражданам: мы найдем и накажем каждого, кто причастен к подобным преступлениям. Социальный портрет такого преступника: неработающий мужчина в возрасте от 18 до 35 лет, либо же работающий, но на низкооплачиваемой должности, - пояснил замминистра внутренних дел.

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