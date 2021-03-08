В Минске задержали пьяного водителя маршрутки, который перевозил пассажиров. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске задержали пьяного водителя маршрутки, который перевозил пассажиров. Информация была опубликована в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Сотрудники ГАИ Партизанского РУВД Минска в воскресенье, 7 марта, в 19.10 обратили внимание на маршрутный микроавтобус «Фольксваген», который ехал со значительным превышением скорости на 29 км/ч с пассажирами по улице Долгобродской. Во время беседы с водителем инспекторы ГАИ заподозрили, что он нетрезв. Для проверки мужчину доставили на медицинское освидетельствование. По его результатам, в крови водителя содержалось 0,97 промилле алкоголя, - прокомментировали в ведомстве.

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