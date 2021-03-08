Гендиректор «Белавиа»: «Десятки компаний обанкротились, но мы ни на секунду не остановились»

Гендиректор "Белавиа" дал интервью телеканалу СТВ. Фото: travelling.by

Генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ рассказал, что десятки компаний обанкротились, но «Белавиа» ни на секунду не остановилась.

- Десятки компаний обанкротились, остановились, но мы ни на секунду не остановились, ни на один день. Нам было тяжело, но мы выполняли полеты. При поддержке нашего государства мы бились на зарубежных рынках. Мы продолжали возить людей. Да, белорусов не сильно пускали, как и всех остальных, но мы тогда смогли сконцентрироваться на транзитных перевозках. Мы вывозили американцев и сотрудников дипломатических миссий из Стамбула через Минск, Амстердам, Париж в Америку. Также мы возили граждан Швеции из Турции в Швецию, возили по всему миру моряков. За счет этого выжили и продолжаем выживать. На данный момент идет небольшой рост, и я надеюсь, что мы восстановимся, - заявил Чергинец.

Он также напомнил, что из-за пандемии коронавируса целый ряд стран закрывался и в некоторые из них даже сегодня нет возможности выполнять полеты.

- Мы не можем летать в Ригу, но, к примеру, выполняем полеты в Вильнюс, Таллин, Стокгольм и Хельсинки. Также мы анонсировали продление запрета на полеты в Ашхабад. Что касается большинства остальных направлений, то мы выполняем полеты, но есть некоторые ограничения для пассажиров, - проинформировал гендиректор «Белавиа».

Чергинец отметил, что сегодня «Белавиа» выполняет семь рейсов в неделю в Россию – пять в Москву и по одному в неделю в Санкт-Петербург и Ростов. До пандемии коронавируса авиакомпания выполняла более 150 рейсов в неделю.

- Семь рейсов и 150. Мне кажется, можно понять масштаб бедствия. Но сразу по ряду направлений нам не только удалось восстановиться, но мы увеличиваем количество рейсов. На днях были приняты решения по Таллину и Вильнюсу. Мы больше хотим летать в Варшаву, правда пока нам не удается договориться. Также хотим больше выполнять рейсов в Узбекистан. Сейчас нам удалось открыть новое направление – Дубай. Летаем дважды в неделю и с конца марта планируем уже третий рейс. Рейс пользуется успехом, - отметил генеральный директор.

Чергинец прокомментировал и цены на билеты.

- Во время пандемии коронавируса нельзя сказать, что работают те экономические законы, которые работают в обычное время. Люди жаловались, так как привыкли по каком-ту из направлений летать по более низкой цене, а тут получили высокую. Но подобное сейчас происходит по всему миру. Все начали жаловаться, когда разрешили лишь раз в неделю летать в Москву и «Аэрофлот» из Москвы. Минимальная цена у нас была порядка 250 евро туда и обратно, а у «Аэрофлота» чуть побольше. Когда стало больше рейсов, то и цены начали снижаться. Заработали экономические законы. Будет больше рейсов, начнем восстанавливаться по полетам – цены придут в то состояние, в котором они были до пандемии коронавируса, - подчеркнул Чергинец.

По его словам, внутренняя задача для компании – восстановление до уровня своих показателей 2019 года.

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