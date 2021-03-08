В Минтруда насчитали более девяти тысяч вакансий, где зарплата свыше 10 тысяч рублей. Фото: СТВ

Первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ рассказал, что в банке вакансий сегодня более девяти тысяч предложений по работе, где зарплата свыше десяти тысяч рублей.

- Это те вакансии, которые заявляли наниматели. Если говорить по структуре, то около 60% всех вакансий – это именно вакансии по рабочим профессиям. На сегодняшний день востребованы швеи, водители, продавцы, медработники. В сельском хозяйстве – трактористы, специалисты ветеринарного профиля, доярки. В банке вакансий сегодня более девяти тысяч вакансий, а если быть точнее, то 9026, где заработная плата составляет свыше десяти тысяч рублей. Необходимо уточнить, что всего в общереспубликанском банке вакансий на данный момент насчитывается 74 629 предложений от нанимателей, - проинформировал Лобович.

Он также добавил, что в службу занятости уже обратились около миллиона человек.

- Из них 740 тысяч удалось трудоустроить с помощью государственной службы занятости, около 40 тысяч прошли переобучение, обучение по новым профессиям. Мы дали людям возможность получить новую профессию, которая будет востребована на том или ином рынке труда. А еще около девяти тысяч безработных смогли открыть при помощи безвозмездной субсидии свое дело, - подчеркнул Лобович.

На сегодняшний день, по словам первого заместителя министра труда и социальной защиты, субсидия составляет 11 бюджетов прожиточного минимума и выдается безработному после того, как уже рассмотрен бизнес-план, составленный им.

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