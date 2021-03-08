Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 марта 2021 года: меньше тысячи новых случаев COVID-19 и 9 смертей за сутки

В Минздраве опубликовали новые данные по коронавирусу в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

В телеграм-канале Минздрава была размещена статистика по коронавирусу на 8 марта. За сутки было выявлено 930 новых случаев COVID-19.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 296 441 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 713 человек.

Всего в Беларуси на 8 марта коронавирусной инфекцией переболели уже 287 197 пациентов.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 9 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 2047 пациентов, - рассказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 5 миллионов 017 тысяч 026. За последние сутки провели 9 872 теста.

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