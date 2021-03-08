В Беларуси на 9 марта синоптики объявили желтый уровень опасности Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси на вторник, 9 марта, синоптики объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщили на сайте pogoda.by.

По информации БелТА, со ссылкой на Белгидромет, 9 марта в Беларуси ожидается кратковременный снег и до минус 15 градусов мороза.

В стране будет преобладать переменная облачность. Ночью местами возможен небольшой снег. Днем ожидается без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер прогнозируется ночью северо-западный умеренный, а днем неустойчивый слабый.

Ночью температура воздуха ожидается от минус 5 до минус 11 градусов, по северу-востоку страны – от минус 12 до минус 15 градусов. Днем – от минус 4 до плюс 1 градуса.

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