Страшная авария в Шкловском районе: микроавтобус врезался в автоцистерну. Водитель погиб

В Шкловском районе микроавтобус врезался в автоцистерну. Фото: ГАИ УВД Могилевского облиспоклома

В Шкловском районе 7 марта, в воскресенье, произошла страшная трагедия: водитель микроавтобуса врезался в автоцистерну. Он погиб. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

- Недалеко от деревни Локути 36-летний водитель микроавтобуса «Мерседес Спринтер» выехал на встречку и врезался с седельным тягачом DAF в составе с автоцистерной, которая двигалась во встречном направлении. В результате случившегося водитель микроавтобуса погиб, - пояснили в ведомстве.

И добавили, что 31-летняя девушка, которая находилась в микроавтобусе «Мерседес Спринтер» была доставлена в больницу с травмами.

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