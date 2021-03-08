Не нашел места на парковке? В Гродно под колеса авто кто-то подложил гвозди, а на стекле размазал фекалии

В Гродно под колеса авто кто-то подложил гвозди, а на стекле размазал фекалии. Фото: autogrodno.by

Жители домов на улице Клецкова в Гродно утром 7 марта обнаружили гвозди под колесами своих авто. А затем - и размазанные по лобовому стеклу фекалии. Автовладельцы сделали вывод, что таким образом кто-то захотел им «нагадить», посчитав, что водители неправильно паркую свои машины.

Владелец микроавтобуса Volkswagen Артем рассказал о произошедшем autogrodno.by. Под задним колесом его буса лежал гвоздь:

- Новенький совсем. Огляделись. Смотрим: под колесом соседнего Peugeot - тоже гвоздь. Я решил пройтись по парковке. В итоге оказалось, что у четырех автомобилей были прикреплены подарки в виде гвоздей.

Мало того, на лобовом стекле Opel заметили размазанные фекалии. Артем отмечает, что все эти машины не стояли рядом - значит, вредитель действовал выборочно:

- Гвозди располагались под углом. Колесо пробилось бы, когда началось движение.

В Гродно под колеса авто кто-то подложил гвозди, а на стекле размазал фекалии. Фото: autogrodno.by

У автомобилистов есть разные версии: ни то другой водитель так выразил злобу из-за того, что не нашел места на парковке, ни то какой-нибудь завистник… Жильцы вспомнили, что раньше здесь были дворовые конфликты из-за парковки.

Артем оставил записки другим водителям, чтобы обратили внимание на гвозди у колес.

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