В Беларуси с марта стали выплачивать «похоронных» на 180 рублей меньше. А что будет в апреле?

В Беларуси с марта стали выплачивать «похоронных» на 180 рублей меньше Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Беларуси с 1 марта существенно снизился размер пособия на погребение умершего. Теперь родственникам усопшего выдают на 184 руб. 60 коп. меньше, чем в феврале - выходит, в прошлом месяце умирать было выгоднее. А с 1 марта на руки положено 1290 рублей. Что случилось? Похороны ведь не подешевели.

Оказалось, что размер пособия на погребение привязан к средней заработной плате в Беларуси и каждый месяц изменяется. Выплата равняется сумме средней зарплаты в стране по состоянию на позапрошлый месяц относительно месяца, когда человек умер.

Напомним, средняя зарплата за январь в Беларуси составила 1290 рублей, упав на 12,5% к уровню средней зарплаты в декабре 2020 года.

О средней зарплате в феврале Национальный статистический комитет еще не сообщал. Если она окажется выше январской - соответственно, в апреле увеличится и пособие на погребение. Если снизится, значит, с 1 апреля похоронных будут давать еще меньше.

Вообще, обратиться за выплатой пособия на погребение можно в течение шести месяцев. Однако выдадут при этом ту сумму, которая была положена в месяц смерти родственника.