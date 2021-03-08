Белорусы стали заключать соглашения о детях. Что оно дает родителям?

Белорусы стали заключать соглашения о детях Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Белорусский нотариат предлагает новый вариант решения «детского» вопроса. Если раньше регулировать семейные отношения супруги могли в рамках брачного договора либо соглашения об уплате алиментов, то сейчас, по инициативе Белорусской нотариальной палаты, появилась еще одна возможность.

Все родители независимо от того, регистрировали они брак или нет, могут заключить соглашение о детях и определить, с кем останутся несовершеннолетние, как они будут общаться со вторым родителем, какое участие он принимает в их воспитании. В частности, в соглашении определяется размер алиментов, порядок выезда детей за границу, оплату за обучение и хобби ребенка.

Такой возможностью воспользовались уже 76 родительских пар, сообщает БНП. Там привели пример: мать, планируя переезд заграницу к новому супругу, заключила соглашения о детях с отцом ребенка, рожденного вне брака.

- Бывшие гражданские супруги обратились к нотариусу, который помог им четко обозначить, что ребенок должен проводить с отцом не менее трех месяцев в году, мать обязуется привозить его на каникулы, - объясняют нотариусы. - Также был установлен размер помощи, которую оказывает отец, привязав сумму к курсу валют.

Новая возможность появилась, благодаря изменениям в Кодексе о браке и семье, которые инициировала БНП.