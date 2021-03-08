Международный олимпийский комитет не признал Виктора Лукашенко президентом НОК Беларуси

МОК не признал Виктора Лукашенко президентом НОК Беларуси. Фото: sb.by

Международный олимпийский комитет вечером 8 марта опубликовал сообщение по итогам заседания организации. В обнародованном заявлении говорится о том, что МОК не признает Виктора Лукашенко легитимным президентом Национального олимпийского комитета Беларуси.

Также там заявили о непризнании избрания в НОК Дмитрия Баскова из-за возможного участия в инциденте с избитым и умершим минчанином Романом Бондаренко. В сообщении подчеркивается, что ни Виктор Лукашенко, ни Басков не смогут принять участие в Олимпийских играх, также они будут исключены из других мероприятий МОК.

В организации уточнили, что такое решение принято в дополнение к предыдущему решению от 7 декабря 2020 года в отношении НОК Беларуси, когда, в частности, Олимпийские игры и другие мероприятия МОК запретили посещать Александру Лукашенко, являвшемуся на тот момент главой НОК.

Напомним, он покинул этот пост, а на должность избрали сына Лукашенко. Затем Виктор Лукашенко ушел с должности помощника президента и получил генеральские погоны.

- МОК с большим разочарованием отметил, что НОК Беларуси не смог в полной мере рассмотреть решение от 7 декабря о том, что предыдущее руководство НОК должным образом не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации внутри НОК, их федераций-членов или спортивного движения, - сообщает организация.

Там добавили, что в силе остаются все предыдущие решения: в частности, о приостановлении выплат НОК Беларуси, о запрете аккредитации на Олимпийские игры высокопоставленным госслужащим Беларуси.

МОК будет поддерживать связь с НОК Беларуси и другими членами вновь избранного Исполнительного совета через Генерального секретаря НОК, уточняется в информации.