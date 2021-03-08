В Латвии установили вандала, похитившего пушку с братской могилы, в которой захоронен белорус

В Латвии установили вандала, похитившего пушку с братской могилы. Фото: press.lv

Полиция Латвии нашла подозреваемого в вандализме в городе Екабпилс - напомним, там украли пушку с советского мемориала погибшим в боях с нацистами в 1944 году. Среди захороненных в братской могиле - уроженец Беларуси Гавриил Шарикалов. Сообщалось, что памятник был разрушен в ночь на 24 февраля - сразу после того, как 23 февраля общественные активисты возложили цветы к могиле павших советских воинов.

Правоохранители выяснили, кто мог демонтировать пушку и установили ее возможное местонахождение в Даугаве. Также полицейские идентифицировали тракторную технику, с помощью которой пушку стащили с постамента. Все обстоятельства пока еще выясняются, сообщает press.lv со ссылкой на Госполицию.

Сначала хищение пушки квалифицировали по уголовной статье о преступном деянии против собственности, затем статью сменили на другую - «О перемещении находящегося под охраной государства памятника культуры». Обвиняемому может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что полиция по камерам наблюдения вычислила вандала и задержала его. Украденная с мемориала пушка также найдена.