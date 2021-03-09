Британские ученые намерены заразить людей коронавирусом

В Великобритании начался эксперимент, в ходе которого людей намеренно заразят ковидом. Фото: БУЛАТОВ Алексей.

Ученые из Великобритании начнут заражать здоровых людей COVID-19. Это будет производиться с ходе эксперимента Human-Challenge-Program, пишет Минск-Новости со ссылкой на oane.ws.

Эксперимент уже начался, его проводит государственная медицинская структура. Для участия в нем отобрали 90 молодых и здоровых добровольцев, которые относятся к группе низкого риска по инфицированию. С 7 марта этих людей в лабораторных условиях заражают ковидом в минимальной дозировке. Эксперимент проводится в безопасной и контролируемой среде, утверждают исследователи.

Это первое в мире исследование, в ходе которого людей специально заражают коронавирусом. Ученые предполагают проверить, как реагирует иммунная система на COVID-19 и понять, как происходит последующий выброс частиц вируса в окружающую среду. Конечным результатом исследования должно стать ускорение разработки вакцин и методов лечения ковида.

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