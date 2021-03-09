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Замаскировали под льдину, летели на дроне. Литовские пограничники поймали контрабандные сигареты из Беларуси

Контрабандисты использовали дрон стоимостью 5,6 тысяч евро
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Литовские пограничники услышали шум летящего дрона. Дальше - дело техники: дрон перехватили , посадили, и подсчитали сигареты, которые он вез. Фото: pasienis.lt

Литовские пограничники услышали шум летящего дрона. Дальше - дело техники: дрон перехватили , посадили, и подсчитали сигареты, которые он вез. Фото: pasienis.lt

В Шильчининкайском районе литовские пограничники перехватили крупную партию контрабандных сигарет из Беларуси. Это было в ночь с 7 на 8 марта. Поймать контрабанду удалось благодаря чуткому слуху пограничников – они услышали звук квадрокоптера, пишет Reform.by со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы.

С помощью прибора ночного видения пограничники точно определили, где находится дрон, перехватили контроль и посадили его. Квадрокоптер летел с грузом – 300 пачек белорусских сигарет общей стоимостью в 900 евро. Дрон, который использовали контрабандисты, у официальных дистрибьютеров можно купить за 5,6 тысячи евро. Кто управлял дроном, пока не выяснено.

В пятницу, 5 марта, в Вильнюсском районе пограничники выловили из реки Вилия четыре пакета с сигаретами, которые плыли в Литву со стороны Беларуси. Контрабандисты замаскировали груз под льдину. В одном из пакетов был GPS-трекер. Всего «льдина» содержала полторы тысячи пачек сигарет. В тот же день задержали троих местных жителей, у них было при себе три тысячи пачек сигарет из Беларуси.

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Сигареты плыли по реке, замаскированные под льдину. Фото: pasienis.lt

Сигареты плыли по реке, замаскированные под льдину. Фото: pasienis.lt

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