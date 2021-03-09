Богдан рассказала о людях, которых сломала травля: «Ответственность должна быть жесткой»

Богдан рассказала о людях, которых сломала травля. Фото: ctv.by

Председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан 8 марта выступила в эфире ТВ и рассказала, что думает о разобщенности в обществе. Напомним, Богдан также - первый заместитель министра здравоохранения Беларуси.

- Прошлый год нам показал, что разобщенность есть, - признала глава БСЖ. Она считает, что «нагнетается эта разобщенность и подогревается» как прессой, так и другими средствами массовой коммуникации, различными каналами в Telegram.

- Да и просто в общении людей разобщенность есть сегодня. Какие выводы сделало государство? Звучали эти слова, но мало сделать выводы. Хорошо, что мы увидели проблему. Возможно, прошлый год открыл глаза на много проблем, прежде всего в отсутствии коммуникации, - сказала Богдан в эфире СТВ.

Глава БСЖ прокомментировала свое заявление на Всебелорусском народном собрании о введении дополнительной ответственности за буллинг (травлю). Богдан призналась, что сталкивается с людьми, которых буллинг сломал психически. По словам замминистра, «некоторым людям до сих пор пытаемся помочь и вернуть их обратно в нормальную жизнь».

Это люди разных профессий, уточнила Богдан. В то же время она привела в пример игумению Гавриилу из Гродно, известную своими высказываниями:

- Величайшая женщина, она выдержала. Но ведь были, на мой взгляд, не менее великие люди, которые не выдержали. Когда пошли угрозы не только им, но и угрозы их детям.

Поэтому, сделала вывод Богдан, ответственность за травлю должна быть, причем жесткой.