Фотофакт. В Березинском заповеднике проснулись медведи, посмотрите, какие следы они оставляют

Медведи проснулись! Значит, точно весна! Фото: Березинский заповедник.

Медведи проснулись в Березинском заповеднике, и в доказательство этого официальный сайт заповедника опубликовал фото медвежьих следов. Фото сделаны в ходе зимних полевых работ по учету животных, которые проводили работники лесной охраны заповедника.

Следы видели на территории Заречного лесничества в южной части заповедника, а в Березинском лесничестве медведь даже попался учетчику на глаза.

-Наступила не только календарная весна, но и весна в жизни диких обитателей заповедника, - комментируют ситуацию в заповеднике.

Эта зима была снежной, и мишки, судя по всему, выспались как следует: сроки появления медведей соответствуют среднестатистическим. На территории заповедника повсюду видели также следы лосей, оленей, косуль, волков, зайцев, белок, куниц, почти во всех лесничествах замечены следы рыси.

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