Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Белорусы требуют в десять раз увеличить штраф для собачников, которые не убирают за питомцами

Петицию можно будет подписать через шесть дней
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
КомментироватьОставить комментарий
Для собаковладельцев, которые не убирают за питомцами, предлагают увеличить штраф в десять раз.

Для собаковладельцев, которые не убирают за питомцами, предлагают увеличить штраф в десять раз.

Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Белорусы требуют ужесточить наказание для владельцев собак, которые нарушают правила выгула и, в частности, не убирают за питомцами испражнения. В сети появилась петиция, авторы которой призывают увеличить штраф для собаковладельцев в 10 раз.

«Предлагаем на законодательном уровне инициировать увеличение ответственности - размера штрафов не менее чем в десять раз, владельцев домашних животных за неуборку испражнений их питомцев при выгуле на улицах, в зелёных зонах, на тротуарах, пешеходных тропах и прочих общественных местах», - говорится в тексте петиции. Сейчас он находится в стадии обсуждения, подписаться можно будет через шесть дней.

Сейчас в кодексе об административных правонарушениях за нарушение правил содержания собак предусмотрен штраф от одной до пятнадцати базовых величин (от 27 до 105 рублей).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Трогательная история о том, как минчанка спасла собачку, у которой нет одной лапки. А собачка, в свою очередь, спасала хозяйку от депрессии.

Беларусь: Региональные новости