Белорусы требуют в десять раз увеличить штраф для собачников, которые не убирают за питомцами

Для собаковладельцев, которые не убирают за питомцами, предлагают увеличить штраф в десять раз. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Белорусы требуют ужесточить наказание для владельцев собак, которые нарушают правила выгула и, в частности, не убирают за питомцами испражнения. В сети появилась петиция, авторы которой призывают увеличить штраф для собаковладельцев в 10 раз.

«Предлагаем на законодательном уровне инициировать увеличение ответственности - размера штрафов не менее чем в десять раз, владельцев домашних животных за неуборку испражнений их питомцев при выгуле на улицах, в зелёных зонах, на тротуарах, пешеходных тропах и прочих общественных местах», - говорится в тексте петиции. Сейчас он находится в стадии обсуждения, подписаться можно будет через шесть дней.

Сейчас в кодексе об административных правонарушениях за нарушение правил содержания собак предусмотрен штраф от одной до пятнадцати базовых величин (от 27 до 105 рублей).

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