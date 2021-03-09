8 марта в Миорском районе пьяный водитель насмерть сбил женщину

8 марта в Миорском районе 8 марта в ДТП погибла женщина. Фото: Следственный комитет.
В Миорском районе вечером 8 марта произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает Следственный комитет. Погибла 51-летняя женщина.
Трагедия случилась в городе Дисна Миорского района. Мужчина на автомобиле «Вольво», заезжая на мост, наехал на бордюрный камень. Автомобиль выехал на пешеходную дорожку, где проходила женщина, сбил ее, проехал по металлической опоре моста и перевернулся. Женщина погибла на месте.
44-летний водитель был нетрезв, установила экспертиза. В выдыхаемом им воздухе нашли 1,1 промилле алкоголя. Мужчина задержан, в отношении него возбудили уголовное дело.
Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедщего.
-Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина. Назначен ряд экспертных исследований, - рассказали в СК.
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