Больше 800 человек эвакуировали в Витебске из-за сообщений о минировании школ. Фото: скриншот видео УВД

Свыше 800 человек пришлось эвакуировать в Витебске из-за ложного сообщения о минировании школ. Так началось в областном центре утро 9 марта - первого рабочего дня недели после длинных выходных.

- В милицию обратилась директор одного из учебных заведений. Она сообщила, что на электронный адрес школы поступило сообщение о минировании учреждения образования, - сообщает в Телеграм-канале УВД Витебского облисполкома.

Детей, учителей и персонал эвакуировали из здания. Группа разминирования сейчас обследует школу и прилегающую к ней территорию. Такие же сообщения пришли и на е-мэйл еще семи школ областного центра, добавили в УВД.

На месте работают правоохранители, злоумышленника устанавливают.

По информации «КП» накануне вечером, 8 марта, школы «минировали» и в Гомеле. В этом городе череда ложных сообщений об опасности не прекращается еще с 28 февраля.