ВОЗ рассказала, как медики боролись с коронавирусом, а снизилась заболеваемость гриппом

Меры,принимаемые против ковида, заставили отступить и грипп. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В ВОЗ проанализировали статистику заболеваемости гриппом в период пандемии коронавируса и получили обнадеживающие результаты: гриппом стали болеть намного меньше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу отделения пандемических и эпидемических заболеваний ВОЗ Сильвию Брайанд. Специалисты ВОЗ связывают это с соблюдением мер, принятых разными странами для борьбы с пандемией.

"Мы отслеживаем сезонную заболеваемость гриппом и можем сказать, что в Южном полушарии мы наблюдаем крайне низкую циркуляцию, - цитирует агентство госпожу Брайанд. - Для этого может быть ряд объяснений, однако наиболее реальная гипотеза заключается в том, что те меры, которые приняты для борьбы с коронавирусом, являются крайне эффективными для борьбы и с сезонным гриппом".

ВОЗ будет следить, как изменится ситуация на фоне вакцинации от COVID-19.

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