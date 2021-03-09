«Двоюродный брат попадает в беду». Мезенцев объяснил, почему РФ подарила Беларуси технологию «Спутника V»

Мезенцев объяснил, почему РФ подарила Беларуси технологию «Спутника V» Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Мы поступили, как должны были поступить», ответил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев на вопрос, почему РФ подарила официальному Минску технологию производства вакцины «Спутник V». Напомним, Беларусь запустит промышленное производство вакцины в конце марта - планируется выпускать по 500 тысяч доз каждый месяц.

Президент Владимир Путин, как считает дипломат, показал пример «всему миру и всем постсоветским республикам», когда решил предоставить технологию «Спутника V» Беларуси.

- Двоюродный брат попадает в беду, вы с ним ведете долгие переговоры, на каких условиях вы протянете ему руку, - объяснил в интервью телеканалу РБК посол РФ.

По его словам, не исключено, что в будущем совместное с Россией производство вакцин в Минске будет способно удовлетворить возможные заявки из других стран.