«Облил сотрудника ГАИ бензином и угрожал сжечь заживо». В Могилевской области трое пьяных вступили в конфликт с милиционерами

В Могилевской области будут судить троих - они угрожали сжечь сотрудника ГАИ живьем. Фото: Следственный комитет.

Двое мужчин и женщина в Могилевской области пытались уйти от преследования ГАИ, а потом разбушевались так, что милиционерам пришлось стрелять. Обстоятельства инцидента, произошедшего 29 августа 2021 года, рассказали в Следственном комитете.

Трое жителей Краснопольского района привлекли внимание сотрудников ГАИ, когда «тусовались» около автомобиля, владелец которого, согласно данным в базе ГАИ. Был лишен водительских прав. Когда один из парней сел за руль авто, инспекторы стали преследовать машину и потребовали, чтобы водитель остановился. Ни на сигнал проблесковых маячков, ни на требование из громкоговорителя тот не реагировал.

-Автомобиль разгонялся до 150 км/ч, выезжал на полосу встречного движения, - рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович. – Мужчина несколько раз демонстрировал в окно оскорбительные жесты, а из заднего окна пассажиры автомобиля стали выбрасывать бутылки в направлении служебного транспортного средства.

Когда авто все же удалось остановить, водитель и пассажиры стали вести себя агрессивно по отношению к сотрудникам ГАИ. Водитель попытался облить служебный автомобиль бензином и поджечь, потом облил бензином одного из сотрудников ГАИ и угрожал сжечь того заживо, поднося к нему зажженную зажигалку, а второй мужчина пытался вырвать из рук милиционера табельное оружие.

Сотрудники милиции девять раз стреляли в воздух, потом один из них дважды прицельно выстрелил по ногам дебоширов. Сотрудники ГАИ вызвали скорую помощь и сами оказали первую помощь пострадавшим. Оказалось, все трое были пьяны. У того, кто был за рулем авто, на момент совершения преступления нашли 2,45 промилле алкоголя.

-26-летнему мужчине предъявлено обвинение в насилии и угрозе применения насилия в отношении сотрудников органов внутренных дел, в покушении на умышленное уничтожение и повреждение имущества, повлекшем причинение ущерба в крупном размере, хищении огнестрельного оружия, совершенного группой лиц путем разбоя, покушении на убийство с особой жестокостью лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, - рассказала Анастасия Лавринович. – 33-летний мужчина обвиняется в насилии и угрозе применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел, хищении огнестрельного оружия, совершенного группой лиц путем разбоя, а 28-летняя женщина – в насилии и угрозе применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел.