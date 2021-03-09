Две девушки пострадали в серьезном ДТП в Иваново

На перекрестке в Иваново столкнулись две легковушки. Фотоиллюстрация: ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Серьезная авария с пострадавшими произошла в городе Иваново, что на Брестчине. Подробности, а также сводку дорожных происшествий за больше выходные пресс-служба УГАИ УВД Брестского облисполкома опубликовала в официальном сообществе во ВКонтакте.

ДТП в Иваново случилось в понедельник, 8 марта. Примерно в 15.40 часов на перекрестке улиц Советская с Ленина столкнулись две иномарки. За рулем «Мерседес-Бенц» находился 20-летний водитель, он, поворачивая налево, не пропустил встречный «Рено Меган», произошло столкновение.

- В ДТП не пострадал 32-летний водитель «Рено», но были травмированы две его пассажирки: 17- и 19-летняя девушки. Обеих доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. По факту аварии проводится проверка, - уточнили в пресс-службе.

В ГАИ уточнили, что всего за выходные с 6 по 8 марта включительно в Брестской области случилось два ДТП, в которых пострадали три человека. Также инспекторы выявили 1972 нарушителя ПДД, задержали 25 водителей в алкогольном опьянении и 43 бесправника.

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