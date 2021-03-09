Ударит мороз до -16: синоптики рассказали о погоде на 10 марта в Беларуси

На 10 марта в Беларуси прогнозируется усиление мороза. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В среду, 10 марта, в Беларуси ожидается похолодание, информирует Белгидромет. Синоптики сообщают о том, что похолодать может максимально до -16 градусов.

Температура опустится до -6…-12 мороза в ночные часы в среднем по Беларуси. Но холоднее всего будет в северо-восточных регионах, там ожидаются ночные заморозки и до -13…-16 градусов. Также ночью, а еще утром, возможны туманы. Ветер будет переменным – 3 - 8 метров в секунду.

Днем морозы все еще сохранятся, но будет не холоднее -4 градусов, правда, в юго-западных районах возможно потепление и до +4 выше ноля.

В целом день 10 марта будет облачным с прояснениями. Сильных осадков синоптики не обещают, но по северу Беларуси вероятны непродолжительные снег или мокрый снег.

Всем, кто за рулем, следует сохранять бдительность - на некоторых участках все еще возможно образование гололеда.

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