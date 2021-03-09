Вот почему за три рубля, которые пришли на карту белоруски с Кипра, она заплатила штраф в 150 рублей

Женщине пришло на карточку три рубля из-за границы - пришлось заплатить штраф в 145. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Жительница Бобруйска попала в неприятную историю. На ее карточку пришли три рубля с Кипра. Женщина не обратила внимания на столько незначительное поступление, но через какое-то время ее оштрафовали на 150 рублей, рассказывает «Коммерческий курьер».

Оказалось, что три рубля, которые перечислили из-за границы на карточку женщины, были выигрышем ее брата – тот делал ставки на результаты футбольных матчей и указал номер банковской карты своей сестры. О том, почему бобруйчанка была вынуждена заплатить 150 рублей штрафа и как избежать таких ситуаций, «Коммерческому курьеру» рассказал заместитель начальника инспекции МНС по Бобруйску Юрий Тарабуев.

Оказывается, с любых сумм, которые граждане Беларуси выигрывают в игорных заведениях за пределами республики, нужно платить подоходный налог в 13 процентов. Бобруйчанка, получив три рубля, должна была прийти в налоговую инспекцию, заполнить декларацию и заплатить 39 копеек налога, объяснил Юрий Тарабуев. Если срок уплаты подоходного просрочен более, чем на три рабочих дня, человека оштрафуют на две базовых величины. Каждый полный месяц просрочки прибавляет к этому еще полбазовой (но не более десяти). Максимальный штраф на сегодня таким образом может набежать на 290 рублей.

Бобруйчанке в данном случае штраф уменьшили вдвое – она все же предоставила декларацию, рассказал Юрий Тарабуев. Поэтому ее оштрафовали не на 290, а всего на 145 рублей.

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