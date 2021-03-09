Плюс 11 и дождь. Узнали, когда потеплеет в Беларуси: погода на неделю 8-14 марта

Погода на неделю: к выходным начнутся дожди Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Есть надежда, что нынешняя неделя, 8-14 марта, станет последней «зимней». Как раз сейчас православные отмечают Масленичную неделю, и она, похоже, может стать настоящими проводами зимы.

На ближайшие дни прогнозы синоптиков не радужные: до минус 16 прогнозируется в Беларуси. Снег и морозы будут сопровождать все будние дни, а вот к выходным должно потеплеть. Настоящая весна ожидается с пятницы, 12 марта, но не во всех регионах, а пока только в западных.

В Брестской и Гродненской областях в этот день прогнозируется уже плюс 4-8 градусов, а днем в воскресенье, 14 марта (последний день Масленицы) - до плюс 11 градусов в Бресте. Потепление будут сопровождать дожди и порывы южного и юго-западного ветров.

Такие данные мы нашли в прогнозе погоды по численной модели GFS на 6 дней, опубликованном 9 марта на сайте Белгидромета pogoda.by.

Что касается других регионов, то в Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областях потепление ожидается на день позже - в субботу, 13 марта.

Напомним, этот прогноз погоды рассчитан автоматически компьютером без контроля и корректировки синоптика и может изменяться.