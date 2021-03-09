Юриста Максима Знака оставили под стражей до 9 мая

Максим Знак (справа) остается под стражей с 9 сентября 2020 года. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что Максим Знак останется под стражей до 9 мая, ресурсу tut.by сообщил его адвокат Дмитрий Лаевский.

Напомним, задержан был юрист Максим Знак 9 сентября 2020-го года. Затем ему предъявили обвинение в призывах к действиям против национальной безопасности (ч.3 ст.361 УК РБ).

Срок содержания под стражей ему продлевали и ранее - предыдущий раз 25 января до 9 марта. И вот его заключение продлено еще на два месяца.

По словам правозащитника Дмитрия Лаевского, Максиму Знаку в СИЗО вручили копию постановления о продление срока заключения.

- Мы обжалуем решение следствия, - прокомментировал адвокат.

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