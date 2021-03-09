Юриста Максима Знака оставили под стражей до 9 мая

Максим Знак (справа) остается под стражей с 9 сентября 2020 года.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
О том, что Максим Знак останется под стражей до 9 мая, ресурсу tut.by сообщил его адвокат Дмитрий Лаевский.
Напомним, задержан был юрист Максим Знак 9 сентября 2020-го года. Затем ему предъявили обвинение в призывах к действиям против национальной безопасности (ч.3 ст.361 УК РБ).
Срок содержания под стражей ему продлевали и ранее - предыдущий раз 25 января до 9 марта. И вот его заключение продлено еще на два месяца.
По словам правозащитника Дмитрия Лаевского, Максиму Знаку в СИЗО вручили копию постановления о продление срока заключения.
- Мы обжалуем решение следствия, - прокомментировал адвокат.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Юрист Максим Знак о встрече с Лукашенко: Это были не переговоры, а обмен мнениями.
Адвокаты Знака сообщили о том, что его перевели в другую камеру, где условия хуже, чем были ранее (подробности).
«Упомянул Кочанову в БГУ - письмо вернули с пометкой, чтобы писал только о личной жизни»: как в Беларуси идет переписка с теми, кто в СИЗО.
Поговорили с теми, кто написал уже десятки, а то и сотни писем задержанным. И заодно выяснили, кому и что можно писать и передавать в письмах и посылках (подробности).
Колесниковой и Знаку предъявлены обвинения еще по двум статьям УК.
Знаку обвинение было предъявлено 10 февраля (подробности).