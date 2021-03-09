Больше 50% мест забронировано в санаториях Беларуси на май Фото: Архив "КП"

О работе санаториев Беларуси рассказал 9 марта директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. После пика пандемии интерес к услугам белорусских здравниц начинает восстанавливаться - уже больше половины мест забронировано в санаториях республики на май. Так что тем, кто хотел бы попасть в здравницы весной и летом, стоит поспешить с заказом путевок.

А пока заполняемость санаторно-курортных учреждений - на уровне 60%. Примерно такой же была заполняемость в среднем за 2020 год, прошедший под знаком коронавируса. Всего в прошлом году оздоровились свыше 800 тыс. человек, из них 480 тыс. - за счет государственных средств, пишет БелТА.

Кстати, больше 100 тыс. иностранных граждан оздоровились в белорусских санаториях в 2020 году. В основном, это россияне.

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