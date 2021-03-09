Глава КГБ Тертель заявил о планах «конкретных лиц» по дестабилизации ситуации в Беларуси 25-27 марта

Глава КГБ Иван Тертель рассказал о росте террористических угроз. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 9 марта принял с докладами глав нескольких ведомств. В частности - управляющего делами президента Виктора Шеймана и председателя Комитета государственной безопасности Ивана Тертеля. Глава КГБ доложил о ситуации в сфере национальной безопасности и защиты конституционного строя.

А после доклада заявил о «беспрецедентном давлении со стороны иностранных партнеров, связанном с санкционной политикой и некоторыми другими вещами».

- Второе - это попытки, и доложено о конкретных лицах, планах, дестабилизации ситуации в ближайшее время. Мы говорим о периоде 25-27 марта, - цитирует Тертеля БелТА.

Также глава Комитета госбезопасности заявил о росте террористических угроз:

- К сожалению, они происходят с территории наших соседей, как правило, сопредельных государств.

Однако в целом «обстановка в стране стабильная», отметил Тертель. Кроме того, он прокомментировал недавнее заявление Лукашенко о задержании в Беларуси группы с тротилом и пластитом:

- Изъяли большое количество оружия, боеприпасов, средств дистанционного подрыва взрывчатых веществ. Это достаточно высокого уровня профессионалы.