Мезенцев отказал во встрече оппонентам Лукашенко и объяснил отношение к белорусской оппозиции

Дмитрий Мезенцев сравнил Координационный совет белорусской оппозиции с клубом филателистов. Фото: БелТА.

В интервью РБК посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что белорусская оппозиция попросила его о личной встрече, на что он ответил отказом.

Ранее экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявляла, что представители оппозиции несколько раз пытались выйти на связь с Кремлем. Но все попытки были проигнорированы.

Об отказе во встрече заявил и Дмитрий Мезенцев. Российский посол подтвердил, что ему поступала просьба о личной встрече, но он отказался. И подчеркнул, что российская дипломатия готова разговаривать с общественными силами, но не с теми, кто «ведет работу по подрыву государственного устоя Беларуси».

Также Мезенцев сказал, что белорусская оппозиция предлагала ему обсуждать тему Координационного совета, но подчеркнул, что лично он сам не понимает его суть и организационную форму.

- Он один или их, может быть, пять, или двадцать. Это люди, которых никто никогда не выбирал, это люди, не облеченные доверием миллионов избирателей. Это люди, которые сами себя определили таковыми. Это такое одно из общественных объединений, может быть как общество любителей книги, филателистов, нумизматов, болельщиков… Но тогда они и должны заниматься клубной работой, а не свержением властей, - констатировал он.

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