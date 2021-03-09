«Дорогая, давай попробуем внести платеж»: 47-летняя борисовчанка перевела «американскому военному» 12 тысяч рублей

Мнимый военный-вдовец настойчиво просил белоруску перевести ему деньги. Фото: pixabay.com.

Очередное дело о мошенничестве в сети расследует УСК по Минской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Жертвой лживого «американского военного» из интернета стала 47-летняя борисовчанка. Женщина перевела на заграничный счет более 12 тысяч белрублей.

История началась на одном из сайтов знакомств в августе 2020-го года. Борисовчанка начала переписку с мужчиной, который рассказал о себе, что служит в войсках США в Афганистане, является вдовцом и что у него есть сын. Переписка стала регулярной, мошенник «обрабатывал» потенциальную жертву в нескольких мессенджерах, в том числе, по WhatsApp.

Речь о деньгах зашла, когда «американец» высказал горячее желание приехать в Беларусь. Однако выяснилось, что все свои сбережения вдовец перевел в золотые слитки, и попросил оплатить ему… доставку золота из Афганистана.

В "истории" лживого жениха из сети бобруйчанка поверила и перечислила ему крупную сумму. Фотоиллюстрация: СК.

- Потерпевшая должна была оплатить доставку, легализовать посылку, а также - оплатить таможенный сбор. Выполнить переводы мужчина просил борисовчанку очень настойчиво, обещая при этом, что все деньги вернутся сразу же при личной встрече, - прокомментировали в УСК.

Один из последних переводов - 500 долларов, которые женщина перевела мужчине в январе 2021-го года на его отпуск, чтобы он мог приехать в Беларусь, как и обещал.

В одной из переписок, которые опубликовал СК, мошенник настойчиво пишет жертве: «Дорогая, давай попробуем произвести оплату сегодня, так что я буду с тобой как можно скорее», а потом еще: «Дорогая, я понимаю, давайте попробуем внести платеж, надеюсь они позволят мне отдохнуть».

- В общем, доверчивая женщина перечислила «американскому военному», в несколько этапов более 12 тысяч рублей. Когда «американец» не приехал на встречу в Борисов, потерпевшая наконец-то поняла, что ее обманули, и обратилась в милицию, - уточнили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч.3 ст.209 УК РБ). Идет следствие.

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