Второй этап комплексной проверки войск начался 9 марта в Беларуси: из запаса призовут порядка 1000 человек

В армии проходит второй этап проверки войск. Фото: Минобороны

Министерство обороны Беларуси объявило 9 марта о проведении второго этапа комплексной проверки готовности и способности Вооруженных Сил выполнить задачи по предназначению.

Как сообщили в пресс-службе министерства, общее руководство проверкой возложено на начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – первого заместителя министра обороны.

«В рамках проверки будет осуществляться поставка мобилизационных ресурсов из военных комиссариатов, комплектование военной и специальной техникой за счет снятия транспортных средств, находящихся на длительном хранении и получаемых из государственных органов и организаций, получение материальных средств со складов и баз хранения», – говорится в сообщении Минобороны.

Там добавили, что намерены призвать из запаса порядка 1000 человек.

В министерстве рассчитывают на то, что эта проверка позволит определить уровень слаженности органов управления, способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями в различных условиях. Кроме того, она покажет способность подразделений выполнять поставленные задачи в сложных условиях обстановки.

На финише проверки войска ждут тактические учения.

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