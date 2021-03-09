«За 20 лет так и не создали»: Мезенцев предложил разработать символику Союзного государства России и Беларуси

Российский посол считает, что появление символики Союзного государства могло бы сплотить россиян и белорусов. Фото: dneprovec.by.

В интервью РБК российский посол в Беларуси Дмитрий Мезенцев высказался о создании символики для Союзного государства России и Беларуси. Он подчеркнул, что за 20 лет существования межгосударственной консолидации не появилось ни эмблемы, ни логотипа.

- Союзному государству необходима собственная символика, но пока целенаправленной работы в этом направлении не ведется, - подчеркнул представитель российской дипломатии.

Он заявил, что сейчас в Беларуси идет активная пропаганда Евросоюза. И уточнил, что не все знают и понимают, что такое Союзное государство.

- У нас абсолютно равноправные паспорта, у нас нет государственных границ. Есть возможность у каждого россиянина или у каждого белоруса поехать в братскую соседнюю страну повышать квалификацию, учиться, получать лечение, на переговоры с партнерами, выстраивание бизнеса. Здесь нет никаких ограничений, - прокомментировал Мезенцев.

А возвращаясь к теме символики СГ, заметил, что ее появление могло бы послужить важным сплачивающим фактором.

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