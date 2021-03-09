Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 марта 2021 года: снижение смертности и немногим более 1000 заболевших за сутки

Как изменилась ситуация с коронавирусом в Беларуси после 8 марта. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Минздраве Беларуси после больших выходных сообщили актуальную статистику по заболеваемости коронавирусом на 9 марта 2021-го года.

Так в ведомстве сообщили о том, что за последние сутки коронавирус подтвердился всего у 1 тысячи 73 пациентов. Общее число инфицированных за весь период пандемии достигло уже 297 тысяч 514 человек.

При этом из больниц были выписаны за сутки 852 пациента. За протяженный пандемии COVID-19 число выздоровевших уже достигло 288 тысяч 49 человек.

- За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 2 тысячи 55 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, - прокомментировали в ведомстве статистику летальных исходов.

Таким образом, за довольно долгий период констатируется снижение смертности - 8 человек скончались за сутки (а не 9 или 10 как было изо дня в день ранее - Авт.).

Что касается количества выполненных тестов, то за сутки было сделано еще 8 тысяч 18 исследований, а за весь период - более 5 миллиона тестов на коронавирус.

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