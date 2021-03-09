Перерыв в суде по делу Виктора Бабарико продлили
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В суде по делу Виктора Бабарико продлен перерыв, заседаний 9 и 10 марта не будет. Об этом сообщила пресс-служба команды Бабарико.
Напомним, что 23 февраля Верховный суд, который рассматривает это дело, сообщил о том, что заседания отложены на неопределенный срок, заседания начнутся не ранее 9 марта.
Процесс по «делу Белгазпромбанка» и Виктора Бабарико начался 17 февраля. Ранее сообщалось, что самому Бабарико даже не сообщили о том, что объявлен перерыв. Об этом ему рассказал адвокат, когда посещал его в СИЗО.
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Это случилось на следующий день после переговоров Лукашенко с Путиным, 23 февраля. Суд точно будет не раньше 9 марта (подробности).
Адвокат Виктора Бабарико прокомментировал информацию об изменении меры пресечения
Она появилась 24 февраля в одном из Telegram-каналов (подробности).
Виктору Бабарико показали фотографии очереди людей, которые пришли поддержать его в суде
По словам адвоката, он получает представление, как освещается судебный процесс (подробности).