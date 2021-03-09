Видеофакт. На вокзале в Гродно пассажир не смог догнать грабителя, но на помощь пришел прохожий

Угощая нового знакомого, мужчина едва не лишился всей наличности. Фото: pixabay.com.

Инцидент с ограблением произошел на железнодорожном вокзале в Гродно в минувшую субботу, 6 марта. Подробности рассказала пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

В этот день 59-летний пассажир познакомился на вокзале с 52-летним мужчиной. Новое знакомство решили отметить в кафе, выпили, закусили… Весь нехитрый «банкет» оплатил мужчина, а новый знакомый так проникся, что решил даже проводить его к поезду. На перроне подвыпившие мужчины даже обнялись на прощание, вот тут и проявил себя новый знакомый во всей красе - выхватил кошелек и был таков!

- Потерпевший мужчина догонял грабителя, но тот оказался проворнее. Тогда пассажир стал звать на помощь. Вора задержал случайный прохожий, 29-летний гродненец. Он удерживал его, пока не прибыл наряд милиции, - пояснили в пресс-службе.

Гродненец держал грабителя до прихода правоохранителей. Фото: стоп-кадр | видео УВД Гродненского облисполкома.

В кошельке потерпевшего оказалась наличность в нескольких валютах: 900 рублей России, 95 евро, 10 польских злотых и 45 белорусских рублей. Все деньги благодаря неравнодушному гражданину остались в сохранность.

Против грабителя, 52-летнего ранее судимого жителя Лиды, возбуждено уголовное дело за грабеж (ч.2 ст.206 УК РБ), он заключен под стражу. Ранее подозреваемый уже не раз имел проблемы с законом: в 2011-ом был судим за грабеж, в 2015-ом - дважды привлекался к ответственности за кражи.

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