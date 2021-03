Ученые объяснили опасность распространения коронавируса весной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исследователи нашли связь между уровнем заражения вирусом SARS-CoV-2 и концентрацией пыльцы растений в воздухе. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

По словам специалистов, один из факторов быстрого распространения COVID-19 в первой половине 2020 года в странах Северного полушария – это весеннее цветение растений. В 2021-м увеличение количества пыльцы в воздухе тоже может привести к весеннему всплеску коронавируса.

Влияние пыльцы растений на восприимчивость человека к SARS-CoV-2 изучили ученые из международного проекта COVID-19/POLLEN под руководством Клаудии Трейдл-Хоффманн из Технического университета Мюнхена, а также из Института экологической медицины и Аугсбургского университета в Германии.

Они отметили, что каждую весну в странах Северного полушария происходит выброс пыльцы растений, и в это же время фиксируется пик инфицирования респираторными вирусами. Эксперты полагают, что такой же механизм работает и с новым коронавирусом.

«Воздействие пыльцы ослабляет иммунитет против некоторых сезонных респираторных вирусов за счет уменьшения противовирусного интерферонового ответа. Мы исследовали, применимо ли то же самое к SARS-CoV-2, который чувствителен к противовирусным интерферонам, если волны заражения совпадают с высокими концентрациями пыльцы в воздухе», – говорится в сообщении авторов научной работы.

Они при помощи кросс-секционного и продольного анализа сравнили показатели уровней концентрации переносимой по воздуху пыльцы и заражения COVID-19 в 130 регионах из 31 страны на пяти континентах. Кроме того, учли экологические и демографические факторы (среднюю температуру воздуха, влажность, плотность населения и др.).

В итоге авторы исследования выяснили, что переносимая по воздуху пыльца, сама по себе или в сочетании с температурой и влажностью, была причиной почти 44% вариабельности частоты инфицирования. Они отметили, что в странах, где вводился режим изоляции, уровни заражения при одинаковых концентрациях пыльцы были вдвое меньше, чем в странах, где не было карантина.

Исследователи добавили, что пыльца делает людей более восприимчивыми к вирусу, даже если у них нет аллергии. Сами частицы пыльцы не переносят инфекцию, а лишь усиливают восприимчивость к ней.

По данным анализа, в дни особенно сильного образования пыльцы число случаев коронавируса увеличивалось на 10-30%. Ученые в связи с этим посоветовали весной обязательно носить маски .

