Кремль ответил на слова Европейского агентства лекарственных средств, назвавших вакцину «Спутника V» - «русской рулеткой»

Песков сказал некорректными нелестные высказывания о «Спутник V». Фото: The Associated Press.

На днях представитель Европейского агентства лекарственных средств (EMA), представитель Австрийского агентства по вопросам здоровья Криста Виртумер-Хохе неоднозначно высказалась о российской вакцине от корнавируса. Так представитель ЕМА сравнила возможность того, что Евросоюз экстренно одобрит применение вакцины «Спутник V» с «русской рулеткой».

Официальный Кремль назвал это высказывание некорректным и «досадным заявлением».

- Спрос на вакцину, процесс вакцинации во многих странах этим препаратом показывает его востребованность и популярность, - заявил Дмитрий Песков.

Еще он напомнил, что сразу в нескольких государствах сейчас налаживается производственный процесс по розливу «Спутник V». Также, например, и в Италии подняли вопрос о перспективе налаживания собственного производства российской вакцины. И именно эта вакцина, на данный момент, является одной из самых популярных и пользующихся доверием в мире.

- То, что это одна из самых популярных и самых доверяемых вакцин в мире, сейчас ни у кого сомнений быть не может, - подчеркнул секретарь Путина.

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