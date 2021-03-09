Милиция задержала участника дворового чата «Грушевка»

В Минске задержали участника дворового чата. Фото: скриншот видео МВД

Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали в Минске 28-летнего местного жителя, который был участником дворового чата «Грушевка». Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

На его след вышли во время оперативно-разыскных и профилактических мероприятий по недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки в Беларуси.

«В квартире мужчины оперативники нашли более 100 лент с бчб-символикой, около 30 трафаретов с радикальными надписями и призывами, а также 16 растяжек с агитационными лозунгами протестного толка», – сказано в сообщении МВД.

Задержанного отвезли в Московское РУВД столицы, в отношении него составили административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Мужчину поместили в Центр изоляции правонарушителей.

«Также в отношении мужчины вынесено официальное предупреждение в соответствии с Законом Республики Беларусь «О противодействии экстремизму», – добавили в МВД.

Пресс-служба опубликовала и видео задержания. На кадрах парень рассказал, что собирался разбрасывать ленточки на деревья, при помощи трафаретов рисовал на заборах, а плакаты развешивал на мосту.

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