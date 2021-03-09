Ночью и на двух бусах: Появилось видео массового задержания мигрантов из Ирака на границе Беларуси с Литвой

Иракцы ехали ночью в бусах через Беларусь, мечтая оказаться в Евросоюзе, но их задержали и могут депортировать. Фото: ГПК.

О массовом задержании нарушителей госграницы, рассказала пресс-служба Госпогранкомитета на официальном сайте.

Инцидент произошел на днях в приграничной зоне в Браславском районе. Ночью со 2 на 3 марта пограничники остановили два буса, в которых оказались пассажиры-нелегалы. Всего в машинах было 17 мужчин и 7 женщины, все - разновозрастные от 20 до 57 лет граждане Ирака. Их сопровождал россиянин, а за рулем микроавтобусов были два белоруса.

- Предположительно, задержанный гражданин России является организатором канала нелегальной миграции, - уточнили в ГПК.

Россиянин организовал канал нелегальной миграции через Беларусь. Фото: ГПК.

Нелегальные мигранты везли с собой еду, у них были мобильники и сменная одежда. Сейчас с задержанными ведется разбирательство.

Их могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать на 2900 белрублей каждого, а также депортировать из Беларуси.

- В отношении организатора канала незаконной миграции возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф и лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, - констатировали в пресс-службе.

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